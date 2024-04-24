США заявили о немедленной переброске вооружений на Украину | 360°

Мир 24 апреля 2024, 23:22 США заявили о немедленной переброске вооружений на Украину Белый дом: переброска новых вооружений на Украину начнется немедленно Freepik

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге Белого дома, что переброска американской военной помощи на Украину начнется немедленно. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент», — заявил Салливан.

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Советник добавил, что выделенных Украине денег должно хватить на весь 2024 год. США поставят ВСУ боеприпасы для систем ПВО и артиллерии, а также бронетехнику и ракетные системы. Украинские власти надеются получить дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью.

До этого палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроекты о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киевскому режиму достался 61 миллиард долларов, из которых около 13,8 миллиарда долларов направят на закупку вооружений и оборонных услуг.

Ранее американский президент Джон Байден подписал законопроект о военной помощи Украине, отметив при этом, что этот день имеет очень важное значение для США, Европы и всего мира.