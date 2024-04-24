Угрозу безопасности США увидели в успехе российских войск в зоне СВО | 360°

24 апреля 2024, 22:43
Угрозу безопасности США увидели в успехе российских войск в зоне СВО
Подполковник Дэвис: бойцы ВС РФ научились уничтожать западное оружие на Украине
Национальная безопасность США оказалась под угрозой из-за успехов российских военных, которые учатся воевать с западным оружием на Украине. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале.
Он напомнил, что Украина получила от американцев боевые машины Abrams, Stryker, Bradley, ПЗРК Stinger, а также противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Patriot и РСЗО HIMARS.
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«Мы передали эти системы Украине для борьбы с Россией. И угадайте, что они делают. Они учатся воевать со всем этим», — заявил офицер.
Дэвис добавил, что российские системы радиоэлектронной борьбы уже успешно сбивают западные ракеты и БПЛА, а бойцы ВС РФ знают, как противостоять западной военной технике, причем так, что она попадает к ним в качестве трофея и часто неповрежденной.
Офицер отметил, что чем дольше продлится конфликт на Украине, тем более уязвимой станет оборона самих США. Дело в том, что российские военные узнают, как можно победить американские технологии.
В начале марта Дэвис рекомендовал властям США наладить отношения с Россией, предупредив, что только так можно будет избежать рисков начала глобального конфликта, который может перерасти в ядерный.
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