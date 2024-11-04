Украина заявила об ударе по военным из КНДР в Курской области

«Политика страны»: ВСУ отчитались о первом ударе по «военным КНДР» под Курском

Украинские военные заявили о нанесении удара якобы по позициям солдат из КНДР, «переброшенных в Курскую область». Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на главу Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко.

Он подчеркнул, что это первый обстрел военнослужащих из Корейской Народно-Демократической Республики.

«Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине», — заверил Коваленко.

Подробностей атаки он не привел. Министерство обороны Украины это сообщение никак не комментировало.

Вбросы о переброске в Курскую область военнослужащих КНДР появились в конце октября. Одним из авторов подобных заявлений стал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что на территории российского региона уже развернулись северокорейские военные подразделения. Это событие Рютте назвал новой эскалацией конфликта. Россия и КНДР никак не комментировали эти сообщения.