Спецоперация 05 мая 2024, 16:50 США напряглись из-за выхода армии России на неукрепленные позиции ВСУ Дэвис: армия России вышла на территории, где у ВСУ нет оборонительных укреплений РИА «Новости»

Читать 360 в

Российским бойцам удалось зайти на территории, где у ВСУ нет оборонительных укреплений. Такое заявление сделал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Сейчас они (российские войска — прим. ред.) находятся в зоне, где у ВСУ никогда не было оборонительных укреплений», — сказал он.

Реклама

По словам американского военного, ВС России смогли преодолеть хорошо подготовленные линии обороны украинских боевиков, которые укрепляли еще с 2014 года. Переступив этот рубеж, ВС РФ будет легче продвигаться вперед, и украинские военные уже не смогут их остановить, считает Дэвис.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что печальный исход конфликта для ВСУ предсказуем. Он отметил, что США используют украинских солдат как пушечное мяса, чтобы удержать мировую гегемонию.