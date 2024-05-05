Спецоперация 05 мая 2024, 16:32 Украинцев назвали «пушечным мясом» США для сохранения гегемонии AT: США использовало Украину как расходный материал ради сохранения гегемонии Ministry of Defense of Ukraine

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Украина стала расходным материалом для Соединенных Штатов, которые пытаются удержать мировую гегемонию. Таким мнением поделился в своей статье для журнала The American Thinker (AT) президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Провоцируя, финансируя и затягивая вражду между двумя христианскими народами, прожившими вместе более трех столетий и связанными тесными историческими, религиозными, экономическими, культурными и семейными узами, США не только не продвигают демократию, а лишь используют украинцев в качестве пушечного мяса ради сохранения гегемонии и геополитических преимуществ», — заявил он.

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По словам Лозанского, Вашингтону выгоден с финансовой точки зрения конфликт между Россией и Украиной, благодаря которому страна наращивает военную промышленность.

Он отметил, что исход конфликта известен, а новый пакет помощи от США не поможет ВСУ добиться желаемых результатов.

Норвежский политолог Ула Тунандер заявил, что Украина потеряет еще больше городов, если продолжит конфликт. По его словам, чем дольше будет длиться это противостояние, тем больше погибнет боевиков ВСУ.