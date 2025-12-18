«США ищут компромисс»: Зеленский заявил, что ВСУ не уйдут из Донбасса

Украина не согласилась с требованием российской стороны вывести войска с территории Донбасса. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский, его слова привело издание «Новини Live» .

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — заявил он.

Зеленский сообщил, что в настоящее время «нет намеков», что Россия отказывается реализовывать мирный план.

Также он добавил, что делегация Украины отправилась на очередные переговоры в США, в которых могут принять участие представители Европы.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Украина якобы предложила президенту США Дональду Трампу обновленный план из 20 пунктов, в котором прописали идею о создании демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе. Зеленский отмечал, что туда могут зайти американские инвесторы.