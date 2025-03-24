Средства ПВО за сутки уничтожили 227 беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 227 беспилотников ВСУ в зоне СВО и над РФ

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 227 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в министерстве.

По данным Минобороны, минувшей ночью российские военнослужащие ликвидировали 28 украинских дронов над территорией страны. Большую часть из них (по 12 беспилотников), уничтожили над территорией Брянской и Ростовской областей. Еще два БПЛА перехватили над Крымом и по одному — над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Ранее в ДНР сорвали 185 террористических атак беспилотников ВСУ по гражданской инфраструктуре и мирным жителям республики. В ФСБ добавили, что среди перехваченных был украинский разведывательный дрон самолетного типа. Его сбили вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине Макеевки.