Почти 200 атак дронов ВСУ за неделю сорвали в ДНР

ФСБ перехватила 185 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой за неделю

В Донецкой Народной Республике сорвали 185 террористических атак украинских БПЛА за прошедшую неделю по гражданской инфраструктуре и мирным жителям республики. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по ДНР.

«Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ прошедшую неделю обнаружила и перехватила 185 вражеских БПЛА над Макеевкой и Донецком», — заявили в ведомстве.

В ведомстве ФСБ добавили, что среди перехваченных дронов был украинский разведывательный дрон самолетного типа вблизи гражданских складов горюче-смазочных материалов на окраине Макеевки.

Взрывотехники регионального управления ФСБ России обезвредили дроны с помощью специальных технических средств, а затем специализированном полигоне уничтожили взрывоопасные предметы. Ущерба гражданской инфраструктуре не допущено, жертв среди мирного населения нет.

Ранее в понедельник силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области.