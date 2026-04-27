Средства ПВО за ночь уничтожили три беспилотника над Брянской областью

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника Украины над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю средства ПВО ликвидировали не менее 2745 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожили 24 и 26 апреля — 465 и 530 дронов соответственно. Подавляющее число атак ВСУ совершили на европейскую часть страны. Также за период с 18 по 19 апреля российские военные сбили не менее 2002 беспилотников.

Как отметил главком ВСУ Александр Сырский, ситуация для украинской армии остается сложной, войска России наступают почти по всей линии фронта.