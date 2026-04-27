Силы ПВО за неделю сбили 2745 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 2745 украинских беспилотников над территорией Россией за неделю. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее данные Минобороны.

«Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 26 апреля, 465 и 530 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России», — заявили журналисты.

Они добавили, что за период с 18 по 19 апреля российские военные сбили не менее 2002 дронов ВСУ.

Ранее силы ПВО ликвидировали в небе над Севастополем 71 БПЛА. Повреждения получили 17 частных домов и 34 многоэтажки.

Минобороны до этого сообщало, что в ночь на 26 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 вражеских беспилотников над семью областями, Крымом и московским регионом.