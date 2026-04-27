Силы ПВО за неделю сбили 2745 дронов ВСУ над Россией
Силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 2745 украинских беспилотников над территорией Россией за неделю. Об этом сообщило РИА «Новости», изучившее данные Минобороны.
«Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 26 апреля, 465 и 530 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России», — заявили журналисты.
Они добавили, что за период с 18 по 19 апреля российские военные сбили не менее 2002 дронов ВСУ.
Ранее силы ПВО ликвидировали в небе над Севастополем 71 БПЛА. Повреждения получили 17 частных домов и 34 многоэтажки.
Минобороны до этого сообщало, что в ночь на 26 апреля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 203 вражеских беспилотников над семью областями, Крымом и московским регионом.