Украинский дрон сбили в Унечском районе

Богомаз: силы ПВО сбили один БПЛА в Унечском районе Брянской области

Фото: РИА «Новости»

В Брянской области уничтожили беспилотник. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны России», — сказал он.

Губернатор заявил, что обошлось без разрушений. Местные жители не пострадали. По словам Богомаза, оперативные службы уже прибыли к месту происшествия. Он поблагодарил военных за работу.

Ночью 20 июня об опасности атаки БПЛА объявили в двух регионах России — Воронежской и Курской областях. Власти сообщили, что силы ПВО привели в боевую готовность. В Краснодарском крае беспилотник полностью разрушил частный дом. Погибла жительница Славянска-на-Кубани.

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