В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях

Фото: РИА «Новости»

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Воронежской областях. Об этом предупредили местные власти.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, чтобы население сохраняло спокойствие.

«Силы ПВО наготове», — отметил он.

Также Гусев призвал следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС РФ.

На территории Курской области тоже действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он указал, что средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки противника.

Ранее Минобороны сообщило, что 19 июня российские военные ликвидировали беспилотник над территорией Белгородской области.

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