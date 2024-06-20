В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Воронежской областях. Об этом предупредили местные власти.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, чтобы население сохраняло спокойствие.
«Силы ПВО наготове», — отметил он.
Также Гусев призвал следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС РФ.
На территории Курской области тоже действует опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он указал, что средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможной атаки противника.
Ранее Минобороны сообщило, что 19 июня российские военные ликвидировали беспилотник над территорией Белгородской области.