Одна женщина пострадала после атаки ВСУ в Белгородской области

Одна женщина получила ранение в результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В Волоконовском районе в хуторе Шаховка с беспилотника на частный дом сброшено взрывное устройство. Ранена женщина», — написал он.

Пострадавшая получила ранение головы и ноги, она сама обратилась к врачам. Медики оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение пациентка пройдет амбулаторно.

Накануне посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил, что за неделю от ударов ВСУ в России погибли 15 мирных жителей, двое из которых — дети.

Ранее один человек погиб при украинском обстреле в Херсонской области. Также еще один мирный житель пострадал. Днем украинские боевики нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов, а ночью — 11.