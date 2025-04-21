«Купол Донбасса» уничтожил 269 дронов за неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю сорвала 269 атак украинских беспилотников над ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Два беспилотника самолетного типа перехватили в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. БПЛА разведывали местность рядом с жилыми кварталами, пояснили в ведомстве. Также система защиты уничтожила вражеский фальшдрон, предназначенный для выявления систем ПВО.

«В Горловке подавлены FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством, и ударный барражирующий боеприпас, нацеленные на гражданскую инфраструктуру города», — отметили в пресс-службе.

За неделю над Горловкой силы РЭБ перехватили 97 украинских беспилотников. Кроме того, специалисты УФСБ обезвредили и уничтожили ударный украинский дрон над курортным поселком Седово.

На прошлой неделе «Купол Донбасса» сбил 317 беспилотников над Донецком, Горловкой и Макеевкой. Кроме того, военные обезвредили неразорвавшийся боевой заряд БПЛА на Торезском ремонтно-механическом заводе.