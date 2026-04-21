Средства ПВО за ночь сбили почти 100 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны уничтожили над Астраханской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над Черным морем.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в регионе. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. На место падения обломков дрона отправились сотрудники оперативных служб.

Прошлой ночью силы ПВО ликвидировали над Россией 112 беспилотников.