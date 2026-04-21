Средства ПВО за ночь сбили почти 100 беспилотников над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 97 беспилотников над Россией
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 97 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени 20 апреля до 07:00 21 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Дроны уничтожили над Астраханской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над Черным морем.
До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в регионе. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. На место падения обломков дрона отправились сотрудники оперативных служб.
Прошлой ночью силы ПВО ликвидировали над Россией 112 беспилотников.