ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области

Украинские силы ночью предприняли попытку атаки на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ .

«Уважаемые жители, сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области. По предварительным данным погибших и пострадавших нет», — написал он.

По словам Федорищева, на место падения обломков беспилотников прибыли специалисты оперативных служб.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что за ночь силы ПВО ликвидировали три беспилотника в небе над регионом. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже нет.

Вчера один человек погиб после атаки ВСУ на морской порт в Туапсе. Также пострадал один местный житель, его отвезли в больницу.