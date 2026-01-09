Средства ПВО за ночь сбили пять дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами пять беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные перехватили два БПЛА в Брянской области и по одному — в Ростовской, Белгородской и Орловской.

В результате ночного обстрела под Белгородом возникли проблемы с электричеством — более полумиллиона абонентов остались без света и отопления. Также у 200 тысяч человек отключили водопровод.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что специалисты приступили к восстановительным работам, они подсоединят резервные мощности. По его словам, перебои со светом возникли после удара ВСУ по инженерной инфраструктуре примерно в 6:00.

В ночь на 7 января над регионами в период с 20:00 до 7:00 уничтожили 32 беспилотника, большую часть сбили в период с 20:00 до 23:00. Налеты отразили в Крыму, на Кубани, Северной Осетии, а также над акваторией Черного моря.