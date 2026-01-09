Более полумиллиона белгородцев остались без света после обстрела

Гладков: в Белгородской области без электричества остались 550 тысяч абонентов

Свыше 550 тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате ночного обстрела противника Белгородской области по инженерной инфраструктуре на сегодня на шесть часов утра у нас без электроэнергии 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях», — написал он.

Губернатор уточнил, что почти столько же человек остались без отопления. Воду отключили у почти 200 тысяч абонентов.

Аварийные бригады проводят восстановительные работы, идет подключение резервных мощностей. Гладков добавил, что постарается опубликовать более подробную и оперативную информацию к 13:00, после заседания оперштаба.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в селе Головчино. Из-за повторного налета БПЛА пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, который прибыл на место для оценки ущерба от удара.