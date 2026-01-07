Системы ПВО за ночь сбили над регионами 32 беспилотника

Средства противовоздушной обороны вечером и ночью нейтрализовали над регионами 32 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники уничтожили в период с 20:00 до 7:00. В ночное время ПВО ликвидировали девять аппаратов: над акваторией Черного моря отразили атаку пяти дронов, в Крыму — двух. Также по одному БПЛА нейтрализовали на Кубани и в Северной Осетии.

В ночь на 6 января военные перехватили над территорией России 129 беспилотников ВСУ. Налеты дронов произошли в Брянской, Белгородской, Ярославской, Новгородской, Смоленской, Курской, Пензенской, Тверской, Орловской, Ленинградской областях, в Московском регионе и Башкирии.

По одному беспилотнику также сбили над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областях, в Татарстане и Крыму.

В Ленинградской области фрагменты дрона упали на территории компрессорной станции около деревни Бережки. обошлось без пострадавших.