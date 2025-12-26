Силы ПВО за ночь сбили 77 беспилотников ВСУ над Россией
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 77 беспилотников Украины над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Больше всего БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью — 34, также 23 уничтожили над Ростовской, по пять — над Калужской и Крымом. Три дрона сбили над Московским регионом, один из них летел на Москву. Еще три — над Черным морем, два — над Белгородской областью и по одному — над Воронежской и Азовским морем.
Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО сбили беспилотники в четырех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском. Обошлось без пострадавших.