Силы ПВО за ночь сбили 77 беспилотников ВСУ над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью — 34, также 23 уничтожили над Ростовской, по пять — над Калужской и Крымом. Три дрона сбили над Московским регионом, один из них летел на Москву. Еще три — над Черным морем, два — над Белгородской областью и по одному — над Воронежской и Азовским морем.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО сбили беспилотники в четырех районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском. Обошлось без пострадавших.