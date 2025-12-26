Российская лазерная система ПВО уничтожила за три месяца свыше 500 дронов

Российская лазерная система ПВО за три месяца испытаний уничтожила более 500 вражеских дронов, из них 40 — повышенной дальности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Испытания проводились на одном из участков государственной границы. В боевую готовность установка приходит за две минуты, а радиус поражения цели — до полутора километров. В дальнейшем такие системы планируют применять активнее.

Всего, по данным Министерства обороны, за минувшую ночь российские средства ПВО сбили 77 вражеских беспилотников. Активнее всего враг пытался атаковать Волгоградскую и Ростовскую области, на них пришлось 57 пораженных целей. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в регионе обошлось без пострадавших.