Двое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки ВСУ в Брянске

Трое мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения во время украинской атаки на Брянск. Пострадавших доставили в больницы, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Пострадавшим скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — заверил он.

На месте происшествия работают оперативные службы и экстренные бригады. Детали о повреждениях уточняются.

Губернатор вновь обратился к жителям Брянской области. Он напомнил, что ВСУ продолжают атаки, стремясь разрушить инфраструктуру и нанести вред мирным людям. Он призвал их быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.

Ночью системы ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. В Курской области уничтожили 23 дрона. В Ростовской перехватили 11 беспилотников, в Брянской — шесть, в Белгородской и Московском регионе — по три, в Крыму — два. По одному дрону сбили в Мордовии и под Калугой.