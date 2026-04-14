Средства ПВО за ночь сбили над регионами почти 100 дронов

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 97 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники уничтожили в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени. Аппараты ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, над Крымом и акваторией Азовского моря.

В Ельце из-за БПЛА погибла местная жительница. Также в Липецкой области пострадали пять человек, обломки дронов повредили жилые дома. В селе Долгоруково из-за налета беспилотников вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

В ночь на 13 апреля над Россией перехватили 33 дрона. Атаки отразили в Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и над Республикой Крым.