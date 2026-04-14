БПЛА атаковали Липецкую область, погибла местная жительница

Жительница Ельца погибла из-за налета беспилотников на Липецкую область. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Также из-за атаки БПЛА пострадали пять человек, четверых госпитализировали. Фрагменты дронов повредили остекление в нескольких жилых домах.

Также глава региона рассказал, что рухнувший БПЛА спровоцировал пожар в селе Долгоруково. Огонь разгорелся в жилом доме, в результате ЧП никто не пострадал.

Жильцов эвакуировали, спасатели потушили пожар. Артамонов добавил, что в ближайшее время главы муниципалитетов оценят ущерб и окажут материальную помощь.

Ранее украинский беспилотник атаковал село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Из-за БПЛА осколочные ранения получила медсестра амбулатории. В Курской области из-за дрона пострадал водитель.