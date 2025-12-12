Три человека пострадали при ударе дрона в многоэтажку в Твери

Украинский беспилотник ударил по нижнему этажу многоквартирного дома в Твери, три человека получили ранения. Об этом написал Telegram-канал Baza .

«После удара дрона в Твери врачи уже забрали троих раненых. У людей — резаные раны от стекла, ушибы и травмы от взрывной волны», — сообщили авторы канала.

В подъезде после падения БПЛА разгорелся пожар, к этому часу пламя уже сбили, но в здании еще тлеют перекрытия. Спасатели осматривают этажи в поисках пострадавших и тех, кто самостоятельно не смог выбраться из дома. К месту удара продолжают подъезжать скорые.

Очевидцы сообщили, что пострадало минимум четыре квартиры, обломки фасада упали на припаркованные автомобили. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы для ликвидации последствий.