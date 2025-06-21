Силы ПВО сбили 23 дрона над тремя российскими регионами

Дежурные средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что силы ПВО активно работали с 22:00 до 23:55 по московскому времени. В небе над Белгородской областью сбили 15 БПЛА.
Шесть беспилотников ВСУ уничтожили над территорией Курской области и еще два — в Воронежской области.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что российские военные ликвидировали несколько беспилотников над Воронежем и в одном из районов области. Обошлось без пострадавших и разрушений. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
В ночь на 20 июня средства ПВО сбили 61 дрон над территорией России. Больше всего беспилотников уничтожили в Орловской области.
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