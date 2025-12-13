Средства ПВО за ночь сбили более 40 украинских дронов

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 41 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили под Саратовом — там поразили 28 аппаратов. В Воронежской и Ростовской областях ликвидировали по четыре БПЛА, в Белгородской — два, в Волгоградской — один. Также один беспилотник перехватили на территории Крыма.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил гибель местного жителя из-за налета беспилотников. По словам главы региона, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

В ночь на 12 декабря военные сбили 90 украинских дронов. Их уничтожили в Брянской, Ярославской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Орловской, Ростовской областях, Московском регионе и в Крыму.

Также налет БПЛА произошел днем 12 декабря — в период с 13:00 до 20:00 системы ПВО нейтрализовали 47 аппаратов.