Почти 50 украинских беспилотников уничтожили над российскими регионами

Минобороны: за семь часов над девятью регионами России уничтожили 47 дронов ВСУ

Над территориями девяти российских регионов дежурные силы ПВО сбили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение семи часов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Воздушная атака ВСУ велась с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее число дронов уничтожили над территорией Тульской области — 13 единиц.

Над Московским регионом и Орловской областью ликвидировали по семь беспилотников. Еще шесть аппаратов сбили над территорией Брянской области.

Над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили также семь целей. Над Калужской областью уничтожили три дрона.

Над Курской областью сбили два беспилотника. Над Рязанской и Нижегородской областями ликвидировали по одному аппарату.

Минувшей ночью Тверь атаковали БПЛА, один из которых врезался в многоэтажный жилой дом. В результате атаки пострадали люди.