Один человек погиб при атаке БПЛА на Саратов

Украинские беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры в Саратове. Один человек погиб, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

Об угрозе беспилотной опасности глава региона сообщил незадолго до полуночи.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — сообщил Бусаргин.

Накануне над девятью регионами России системы ПВО сбили 47 украинских дронов, из них 13 — над Тульской областью. Минобороны сообщило об атаках в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени.

Накануне беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Твери. В результате удара пострадали три человека, в одной из квартир начался пожар.