Средства ПВО за ночь сбили 92 беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 92 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Белгородской областью — 31. Также 29 дронов уничтожили над Саратовской, 25 — над Воронежской, по три — над Брянской и Тамбовской, еще один беспилотник сбили над Курской областью.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о 24 дронах, сбитых над регионом. Он отметил, что БПЛА уничтожили над тремя районами области. По предварительной информации, разрушений не было и никто не пострадал.

Еще ночью на звуки взрывов пожаловались жители Энгельса и Саратова. Угрозу атаки БПЛА подтвердил глава Саратовской области Роман Бусаргин.