Мощные взрывы разбудили жителей Энгельса и Саратова

В Саратовской области активировалась система ПВО. Мощные взрывы прогремели над Энгельсом и Саратовом, сообщил телеграм-канал Shot .

Над столицей региона грохот раздался около 03:10 (02:10 по московскому времени). Саратовцы насчитали более 10 взрывов, несколько беспилотников уничтожены.

Сирена зазвучала в Энгельсе. Местные жители услышали отдаленные хлопки предположительно от работы сил ПВО.

Власти подтвердили угрозу атаки БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в телеграм-канале, что экстренные службы приведены в режим полной готовности. Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Саратов.

Предыдущей ночью военные перехватили над Россией 63 украинских беспилотника. Из них треть засекли над Белгородской областью, остальные — в Северной Осетии, Ростовской и Брянской областях. Обломки упали на дом в Беслане, ранив трех человек.