Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника над Воронежской областью

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника над Воронежской областью. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — заявил он.

Гусев отметил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших и нарушений.

Также ночью стало известно, что система ПВО сработала в Саратовской области. Громкие звуки услышали жители Энгельса и Саратова. В последнем прогремели более 10 взрывов.

Угрозу атаки беспилотников подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он отметил, что оперативные службы перевели в режим полной готовности. В местном аэропорту ввели временные ограничения на полеты самолетов.