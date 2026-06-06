Атаку БПЛА отразили в Севастополе

Украинские беспилотники атаковали Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В городе отражают налет БПЛА, работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Развожаев уточнил, что в районе Северной стороны сбили два аппарата.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — обратился он к местным жителям.

Позже губернатор написал об отмене воздушной тревоги.

Ранее атаку БПЛА отразили в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что над регионом нейтрализовали 86 беспилотников. В связи с ЧП аэропорт Пулково временно перестал принимать и выпускать рейсы.

В последний раз массовый налет БПЛА на регион произошел 3 июня. Аппараты атаковали объекты в Красносельском и Кировском районах Петербурга, а также Кронштадте.