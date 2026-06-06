Над территорией Ленинградской областью сбили 72 беспилотника, продолжается отражение атаки. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбили 72 БПЛА», — написал он.

Дрозденко уточнил, что боевая работа в настоящее время продолжается.

До этого в Санкт-Петербурге также объявили беспилотную опасность. Аэропорт Пулково временно закрыли на выпуск и на прием самолетов.

БПЛА 3 июня атаковали инфраструктурные объекты в Красносельском и Кировском районах Петербурга, а также Кронштадте, пострадали несколько человек. Оперативный штаб под руководством Александра Беглова руководил ликвидацией последствий ЧП.

Днем ранее шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ в Таганрогском заливе, сообщал оперативный штаб Краснодарского края. Их оперативно доставили в больницу.