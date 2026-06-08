Аэропорт Жуковский временно приостановил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Жуковский в Раменском ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Еще после полуночи в Росавиации предупредили о введении дополнительных ограничений в аэропорту Краснодара. Воздушная гавань принимала регулярные рейсы с 09:00 до 23:00. Ближе к 06:00 ограничения сняли.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО за неделю уничтожили 3738 украинских беспилотников над Россией. Больше всего дронов ликвидировали 3 и 6 июня — 754 и 911 единиц соответственно.