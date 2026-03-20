Средства ПВО за ночь сбили 26 дронов над регионами

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 26 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской областью, а также над акваторией Черного моря.

Днем 19 марта украинские боевики атаковали с помощью БПЛА территорию Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что целью ВСУ стали Стародубский муниципальный округ и районный центр — поселок Климово. В результате налета пострадали два дома.

В ночь на 19 марта военные отразили атаку 138 дронов. Их перехватили на Кубани, в Крыму, Ставрополье, в Курской и Ростовской областях, над Черным и Азовским морями. В Краснодаре обломки БПЛА упали во дворе многоэтажки в Прикубанском округе, обошлось без пострадавших.