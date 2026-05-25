Средства ПВО за ночь сбили 173 беспилотника

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 173 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные перехватили и уничтожили беспилотники в Брянской, Белгородской, Калужской, Костромской, Липецкой, Курской, Смоленской, Тверской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославкой областях, в Крыму и в московском регионе.

Ранее украинские боевики осуществили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа. В результате повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, возникли перебои с подачей электричества и воды.

Ночью из-за БПЛА погиб мирный житель Грайворона. Боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотника автомобиль, в котором он находился. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, машина загорелась из-за детонации.