Мирный житель Белгородской области стал жертвой удара ВСУ

В городе Грайворон украинский беспилотник атаковал автомобиль, погиб мирный житель. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования семье погибшего», — заявили в штабе.
В результате детонации БПЛА машина загорелась. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание.
Вооруженные силы Украины в ночь на 25 мая осуществили массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа. Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения, начались перебои с подачей воды. На места происшествий выехали сотрудники аварийных служб для устранения последствий.
