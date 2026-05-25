ВСУ совершили ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа

Украинские боевики осуществили массированный ракетный обстрел по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Из-за случившегося произошли перебои с подачей электричества и воды. Также в Белгороде повредился фасад одного из административных зданий. На места ЧП выехали сотрудники аварийных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили с 18 по 24 мая четыре тысячи украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили в ночь с 22 на 23 мая — 348 БПЛА. В течение дня ликвидировали еще 800 аппаратов.