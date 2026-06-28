Средства ПВО за ночь перехватили 213 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали над Россией 213 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные нейтрализовали БПЛА в период с 20:00 до 07:00. Налеты отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее из-за атаки беспилотников пострадали четыре человека в Луганской Народной Республике. Украинские боевики ударили по точке быстрого питания на территории рынка в городе Сватово.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени. Еще одну женщину тяжелом состоянии перевели в республиканскую клиническую больницу.

По данным Минобороны, 27 июня в дневное время над регионами сбили 124 украинских беспилотника.