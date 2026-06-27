Четыре человека пострадали при атаке беспилотника на рынок в Сватово

В результате атаки украинского беспилотника на центральный рынок в Сватово пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале .

По его словам, БПЛА атаковал точку быстрого питания на территории рынка. Ранения получили двое мужчин и две женщины.

Троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу. Еще одну женщину, 35 лет, в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее при ударе по Сватово пострадали семь человек. ВСУ атаковали рынок 13 июня. Пасечник подчеркнул, что противник целенаправленно атаковал гражданский объект.

Ранее в Новоайдаре ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль. В результате пострадал мирный житель.