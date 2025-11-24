Средства ПВО за неделю сбили 570 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны за неделю нейтрализовали над регионами 570 украинских дронов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Больше всего беспилотников ликвидировали в ночь на 23 ноября – тогда поразили 75 беспилотников. За прошедшую неделю ВСУ атаковали дронами Брянскую область 12 раз.

Ранее жители Нижегородской области рассказали о прогремевших ночью взрывах. По словам очевидцев, системы ПВО сработали над городом Кстово. От восьми до 10 взрывов раздались примерно в 03:20 над северной частью города.

Вечером 23 ноября военные в период с 13:00 до 20:00 сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 23 БПЛА перехватили над Черным морем, восемь — над Крымом. Также шесть дронов уничтожили в Белгородской области. Утром того же дня впервые беспилотники засекли над Архангельской областью — с 09:00 до 13:00 системы ПВО поразили 10 аппаратов.