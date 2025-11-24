Около 10 взрывов прогремело над Нижегородской областью

Жители Кстово в Нижегородской области сообщили, что на севере города прогремели около 10 взрывов. Об этом написал Telegram-канал Shot .

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. По словам очевидцев, громкие звуки прозвучали около 03:20 и до сих пор продолжаются. Всего они услышали от восьми до 10 взрывов в северной части Кстово.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях пока отсутствует.

Авторы канала добавили, что жители поселка Ждановский и села Большая Ельня также сообщили о звуках взрывов.

В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.