Средства ПВО за два часа сбили 16 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны с 16:00 до 18:00 в пятницу, 4 июля, сбили 16 беспилотников, запущенных с территории Украины для атаки по российским регионам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 11 летательных аппаратов сбили над Брянской областью, три беспилотника уничтожили в небе Рязанской области и по одному дрону — в Смоленской и Орловской областях.

В ночь на пятницу, 4 июля, силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Ростовскую область, где уничтожили 26 дронов. В Курской и Белгородской областях ликвидировали 12 и шесть беспилотников, еще три сбили в Орловской области и один — над Липецкой.

Четыре вражеских дрона упали в Сергиево-Посадском городском округе. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в воздушной атаке пострадали два местных жителя. Их срочно доставили в местную больницу. Врачи оценили состояние раненых как средней степени тяжести. Кроме того, в зону поражения обломков беспилотников попала электроподстанция. Без света остались около 50 тысяч человек.