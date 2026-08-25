Средства ПВО в течение дня сбили 39 беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 39 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнило военное ведомство.

Российские военные сбили вражеские БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее украинские боевики атаковали БПЛА села Демьянки и Сопычи в Брянской области, один человек погиб и еще двое пострадали.

В белгородском селе Пристень при ударе вражеского беспилотника супружеская пара получила серьезные ранения. Украинский FPV-дрон врезался в их автомобиль.