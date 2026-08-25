Беспилотник ВСУ ранил семейную пару в белгородском селе Пристень

Белгородский оперштаб сообщил о ранении семейной пары при ударе дрона по машине

Супруги получили серьезные ранения во время проезда на машине по селу Пристень в Валуйском округе Белгородской области. Как сообщил оперативный штаб региона, в ехавший автомобиль врезался вражеский FPV-дрон.

Пострадавших доставили окружную Центральную больницу, где врачи диагностировали у женщины множественные осколочные ранения лица, шеи, спины, а у ее супруга осколочное ранение грудной клетки.

Также в ходе налета беспилотников повреждения получили КамАЗ в городе Валуйки, ГАЗель в селе Лаптевка и легковой автомобиль в Нечаевке.

В селе Новая Таволжанка беспилотник пробил крышу жилого дома, повредив окна, входную дверь и газовую трубу.

Такие же повреждения получил еще один дом в селе Красная Яруга. в селе Замостье летательные аппараты повредили крышу и окна частного дома, а также перебили линию электропередач.

Вечером во вторник, 25 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели жителя села Демьянки после удара украинского беспилотника по дому.

Он добавил, что также ранения получила местная жительница. Еще одного пострадавшего от разлетевшихся осколков летательного аппарата госпитализировали из села Сопычи.