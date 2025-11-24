Средства ПВО уничтожили девятый летевший на Москву беспилотник

Системы противовоздушной обороны сбили девятый за сегодняшний день беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

Мэр города уточнил, что на месте падения БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Атаку украинских беспилотников днем также отразили в Брянской и Калужской областях. Всего над этими регионами уничтожили шесть аппаратов.

В ночь на 24 ноября ВСУ атаковали регионы с помощью почти 100 дронов. Средства ПВО сбили беспилотники самолетного типа в Белгородской, Нижегородской, Воронежской областях, Краснодарском крае, а также над Черным и Азовским морями.

Всего за прошлую неделю военные перехватили 570 БПЛА. Чаще всего атакам подвергалась Брянская область – на ее территории зарегистрировали 12 налетов беспилотников ВСУ.