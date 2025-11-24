За ночь силы ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 93 БПЛА Украины над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Большинство дронов сбили в Белгородской области — 45, девять беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской, четыре — над Воронежской областью. Также 20 дронов уничтожили над Черным морем и восемь — над Азовским.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны за прошлую неделю отразили атаку 570 украинских дронов на российские регионы. Больше всего беспилотников ликвидировали в ночь на 23 ноября — 75. Также украинские войска за неделю атаковали Брянскую область 12 раз.