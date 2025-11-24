Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до восьми

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Военные днем отразили атаку украинских БПЛА в Московском регионе. Мэр города подтвердил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О первом уничтоженном дроне Собянин сообщил в 12:51.

Днем 24 ноября системы ПВО отбили атаку беспилотников в Брянской и Калужской областях. Они сбили шесть БПЛА над этими регионами.

Ночью над российской территорией военные ликвидировали 93 беспилотника. Большую часть аппаратов поразили под Белгородом — там перехватили 45 дронов. В Краснодарском крае сбили девять БПЛА, в Нижегородской области — семь, а в Воронежской — четыре. Также 28 беспилотников нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей.