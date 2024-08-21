Четвертый беспилотник за ночь сбили на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбили уже четвертый беспилотник на подлете к Москве

Фото: РИА «Новости»

Российские системы ПВО сбили уже четвертый беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА», — сообщил Собянин.

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. В районах ЧП работают все оперативные службы, отметил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника над Подольском. За 15 минут до этого ракетчики сбили украинский БПЛА в том же районе. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

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