Четвертый беспилотник за ночь сбили на подлете к Москве

Собянин: ПВО сбили уже четвертый беспилотник на подлете к Москве

Российские системы ПВО сбили уже четвертый беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На данный момент отражена атака на Москву уже четырех БПЛА», — сообщил Собянин.

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. В районах ЧП работают все оперативные службы, отметил мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника над Подольском. За 15 минут до этого ракетчики сбили украинский БПЛА в том же районе. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.